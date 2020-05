Der Grazer Altbischof Johann Weber ist in der Nacht auf Samstag 93jährig in Graz verstorben. Der Vorgänger Kardinal Christoph Schönborns als Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz hat die katholische Kirche des Landes in ihrer schwierigsten Phase der Zweiten Republik angeführt.

„Der Dialog ist nicht umzubringen. Er entspricht dem innersten Wesen der Kirche.“ Diese Sätze aus einem „Presse“-Interview sind typisch für Bischof Johann Weber. Der gebürtige Grazer ist Samstag Nacht wenige Wochen nach seinem 93. Geburtstag verstorben.