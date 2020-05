Kriminalrätsel-Knacker: Einblick in die Arbeit der Cold-Case-Ermittler

Bevor ungeklärte Fälle in Vergessenheit geraten, landen sie auf Kurt Linzers Schreibtisch. Über Ermittlungen in Cold Cases, die den Chefinspektor auch nach Feierabend nie loslassen.

„Zuerst einmal Kaffee“, sagt Kurt Linzer und steuert die Maschine in der Ecke seines Büros an. Zugegebenermaßen: Man hätte sich die Cold-Case-Abteilung düsterer vorgestellt. Mit Fotos von Leichen und Tatorten an den Wänden und, natürlich, einem grimmigen Kommissar.



Doch nur der starke Kaffee, den Linzer am Besprechungstisch serviert, passt in das imaginierte Bild. In dem kleinen Büro hängen nicht Bilder von Toten, sondern von Linzers Pferden an den Wänden und hinten, an der Fensterfront des hellen Zimmers, steht ein Ficus benjamini.



Seit mehr als 20 Jahren ist Chefermittler Linzer im Dienst. 2010 begründete er die Cold-Case-Abteilung im Bundeskriminalamt – als Konsequenz aus dem Fall Natascha Kampusch.