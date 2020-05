Testen, Testen, Testen

Oder: Warum der erste »Presse am Sonntag«- Coronatest rasch Klarheit bringt.

Die Öffnung des Landes schreitet munter voran, diese Woche durften auch die Sechs- bis 14-Jährigen wieder vorsichtig vom Schulunterricht kosten. Last and least wurde sogar der Kulturszene noch so etwas wie eine Perspektive angeboten. Doch was es immer noch nicht gibt, ist eine rasche, günstige, flächendeckende Möglichkeit, um unkompliziert festzustellen, ob man mit dem Virus infiziert ist oder nicht. Bis dahin daher hier der erste „Presse am Sonntag“-Immunitäts-Schnelltest, der verlässlich den Grad ihrer Gefährdung ermittelt. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar Minuten Zeit und etwas zum Schreiben. Bitte einfach ankreuzen:

1. Babyelefant (A) oder Einkaufswagerl (B)

2. Spreader (A) oder Selbstquarantäne (B)

3. Wuhan (A) oder Wulkaprodersdorf (B)

4. Analogbüro (A) oder Home-Office (B)

5. Schweden (A) oder Österreich (B)

6. Coronaparty (A) oder Geisterspiel (B)

7. Lockenstab (A) oder Lockdown (B)

8. Labor (A) oder Fledermaus (B)

9. Kleinwalsertal (A) oder großen Abstand halten (B)

10. Jair Bolsonaro (A) oder Rudi Anschober (B)

11. Sparsame Vier (A) oder Eurobonds (B)

12. Ich pack's nicht mehr (A) oder Whatever it Takes (B)

13. An der Bar (A) oder Bitte, ich habe reserviert (B)

14. Kurz' Eigennutz (A) oder Mund-Nasen-Schutz (B)

15. Baumarkt (A) oder Burgtheater (B)

16. Badeschiff (A) oder Biedermeier (B)

17. Candy Crush (A) oder Corona-App (B)

Auswertung:

9 bis 17 Antworten A:

Sie wollen es also wissen! Anweisungen von oben sind Ihre Sache nicht, selbst denken und selbst entscheiden ist Ihr Motto auch in Pandemiezeiten. Besser man steckt sich nicht an, aber wenn eben doch, dann eben doch. Das Leben hat keine Pausetaste. Gratuliere, Sie sind immun gegen Coronapanik!

9 bis 17 Antworten B:

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, und zu Hause ist es ja auch schön. Sollen sich andere wehren und Böses vermuten, vor Gericht, auf hoher See und vor dem Virus sind wir alle gleich. Gratuliere, Sie sind immun gegen Verschwörungstheorien!

florian.asamer@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2020)