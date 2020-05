Diese fünf Aktien erfahren gerade jetzt einen neuen Kursschub

(c) Clemens Fabry

Zeit, was für sich und sein Heim zu tun.

Die Auswahl aussichtsreicher Aktien wird nach der jüngsten Rallye immer schwieriger. Diese fünf Papiere aber erhalten genau jetzt Auftrieb.

Der gewaltige Kurssprung vergangenen Montag im Ausmaß von über fünf Prozent in Europa und knapp vier Prozent beim amerikanischen Dow Jones hatte die Hoffnung genährt, dass der seit eineinhalb Monaten währende Seitwärtstrend an den Börsen aufgelöst wird und in einen neuen Aufwärtstrend mündet. Vielversprechende Zwischenergebnisse beim Impfstoff-Kandidaten der US-Firma Moderna gegen Covid-19 sowie die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell, dass der US-Notenbank die Munition noch lang nicht ausgehen werde, hatten die Anleger ermuntert.