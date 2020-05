Rückzugsorte für Pflanzen und Tiere

Wenn Flächen nicht gepflegt werden, breitet sich die Natur auf ihnen aus.

Ein Wesenszug von Städten ist eine Art von Ordnung. Es gibt eine Struktur von bebauten Flächen, dazwischen mehr oder weniger Grünraum – und in der Regel so etwas wie Pflege. Nur einige wenige Orte bleiben einfach, zumindest für eine gewisse Zeit, sich selbst überlassen. Dort bricht die städtische Ordnung auf, dort passiert das, was man auch als Rückeroberung durch die Natur bezeichnet. Pflanzen, die sonst nicht erwünscht sind, können sich hier ausbreiten. So wie auch Tiere, die in der Stadt sonst keine guten Lebensbedingungen finden.