Eine Newy Yorker U-Bahnfahrerin in Brooklyn. (c) REUTERS

Viele Einwohner von New York fliehen aus dem Corona-Hotspot, manche Experten orten den ökonomischen Niedergang der Metropole. Aber Totgesagte leben länger. Nicht zum ersten Mal stünde New York auf, und stärker als zuvor.

Es ist Memorial Day Weekend in den USA, jenes lange Wochenende, das traditionell den Sommer einläutet, an dem in der Regel Millionen Amerikaner verreisen, zum Wandern in die Berge oder zum Entspannen an den Stränden.