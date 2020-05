Drucken



Kommentieren Hauptbild • Mit Schönheit „die Gfraster“ erwischen: Peter Pongratz'großformatiger „Schutzengel“, 1971, ausgestellt ab Mittwoch in der Albertina Modern. (c) ALBERTINA, Wien – The ESSL Collection © Bildrecht, Wien, 2020

Langsam sperren sie wieder auf, die großen Museen, nach denen sich so viele gesehnt haben, angeblich. Warum eigentlich? Was suchen wir dort? Existenzielle Berührtheit? Schönheit?

Man hat es in Gedanken schon getan – den Maria-Theresien-Platz überquert, die schwere Holztüre aufgedrückt, die Kuppelhalle durchschritten, den Blick zum Oculus hinauf gerichtet. Die breite Prunkstiege mit diesen vielen flachen Schritten genommen, die einen spätestens ab der Theseus-Gruppe in feierlich-gespannten Rhythmus verfallen lassen. Wir wissen, wohin das führt – in die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen. Dem Herz des Wiener Museumswesens.