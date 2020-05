Am 15. Mai haben Österreichs Gastronomiebetriebe nach neuneinhalb Wochen wieder aufgesperrt. Noch am ersten, regnerischen Vormittag traf Anna Wallner den Autor und Gastronomieexperten Christian Seiler ("Alles Gute. Die Welt als Speisekarte", Echtzeit Verlag) auf Melange und Tee im Schwarzen Kameel unweit des Wiener Graben. Die beiden sprachen über die lange Pause für Wirtshäuser, Café und Restaurants und mit welchen Auflagen und Beschränkungen sie jetzt wieder öffnen. Was das für die Gäste bedeutet und wie die Esskultur in anderen Ländern damit zusammen passt. Japanische Sitznischen vermutlich ganz gut, Thailändische Garküchen eher weniger.

Zu Wort kommt auch gleich der Chef des Schwarzen Kameel, Peter Friese.