Das Verhältnis zwischen China und den USA hatte sich zuletzt unter anderem im Zusammenhang mit dem Coronavirus und Hongkong verschlechtert. Außenminister Wang Yi macht „einige politische Kräfte in den USA“ verantwortlich.

China hat den USA vorgeworfen, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern "an den Rand eines neuen Kalten Krieges" zu bringen. "Uns ist aufgefallen, dass einige politische Kräfte in den USA die US-chinesischen Beziehungen in Geiselhaft nehmen und unsere beiden Länder an den Rand eines neuen Kalten Krieges bringen", sagte Außenminister Wang Yi am Sonntag vor Journalisten.

Die Beziehungen der beiden Länder hatten sich zuletzt unter anderem wegen der Coronavirus-Pandemie und des Status von Hongkong weiter verschlechtert.

(APA/AFP)