Filmabende: Die Rückkehr eines Lebensgefühls

Die Schließungen der Kinos haben Filmabenden neues Leben eingehaucht – und vergessen geglaubte Erinnerungen geweckt.

Es gibt da dieses Lebensgefühl, das die Generation DVD nur allzu gut kennt: Mit Freunden in eine Videothek gehen, aus hunderten Filmen einen oder zwei aussuchen, ungeduldig nach Hause fahren, Getränke vorbereiten, das Zimmer abdunkeln, seinen Stammplatz einnehmen – und eintauchen in eine andere Welt. Und danach gleich noch einmal. Die ganze Zeit begleitet von belanglosem Gerede, das aber mehr von Belang ist als alles, was später im Leben kommt.