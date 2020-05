Neue Dekanin bringt auch ein neues Jusstudium

Im kommenden Wintersemester löst Brigitta Zöchling-Jud den bisherigen Dekan der juridischen Fakultät, Paul Oberhammer, ab. Zusammen haben sie „Internationale Rechtswissenschaften“ als alternatives Studium entwickelt.

Wien. Bologna ist überall, bald sogar auch an der Schottenbastei 10–16 in der Wiener Innenstadt. Denn dort, im Hauptgebäude der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, wird künftig ein neues, zweites Jusstudium angeboten werden, das nach der Bologna-Struktur mit Bachelor- und Masterstudium (drei plus zwei Jahre) aufgebaut sein wird. Das kündigt der scheidende Dekan, Paul Oberhammer, im Gespräch mit der „Presse“ an.