Die Fed züchtet Zombies heran

(c) REUTERS (Kevin Lamarque)

Unternehmen verschulden sich derzeit munter weiter, was das Risiko von Ausfällen erhöht.

New York. Während die US-Notenbank Fed mit Hochdruck daran arbeitet, den Unternehmensanleihemarkt zu stärken, nehmen US-Unternehmen derweil eifrig Fremdkapital auf. Von Carnival, Marriott International über Delta Air Lines bis zu Gap und Avis Budget Group haben sich viele der vom Coronavirus-Ausbruch am stärksten betroffenen Unternehmen in den vergangenen Wochen Milliarden über Anleihen und Kredite beschafft.