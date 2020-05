Die besten Qualitätsunternehmen

(c) imago images/ingimage

Als Industrieunternehmen ist Mayr-Melnhof die Ausnahme in der Rangliste (Symbolbild).

In der Rangliste der 100 besten börsenotierten Unternehmen kommen die Aufsteiger aus dem Gesundheitswesen. In Österreich steht der Kartonhersteller Mayr-Melnhof an der Spitze.

Wien. Die Post verliert ihren Spitzenplatz als bestes Unternehmen. Sie wird abgelöst vom Kartonhersteller Mayr-Melnhof. Zumindest sehen das die Experten des Schweizer Vermögensverwalters Hérens Quality Asset Management (HQAM) so, der seit 2010 jährlich Excellence Awards an die qualitativ besten Gesellschaften der Welt verleiht.