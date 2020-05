„Ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt!“

(c) imago images/Insidefoto (Andrea Staccioli / Insidefoto vi)

Monate mit der belastenden Coronakrise: Bisher gibt es kaum Chancen auf Urlaub in so manchem Traumland. Wie überbrückt man das Warten? Man könnte mit Dichtern virtuell auf Reisen gehen. Zum Beispiel mit Goethe nach Italien.

Seit Beginn des 17. Jahrhunderts galt es in besseren französischen, britischen und deutschen Kreisen als chic, die Alpen zu queren und eine „Grand Tour“ durch Italien zu machen. Sie leisteten sich eine Bildungsreise zu den Stätten der Antike. Nützliches wurde mit dem Angenehmen verbunden, mit mediterraner Lebensart, die man im Norden als lockerer empfand. Aufklärung in jeder Hinsicht. Die Sehnsucht nach dem Land, in dem die Zitronen blühen, hat sich gehalten, sie ist auch noch im modernen Tourismus als Herdentrieb präsent.