Lunch aus der Box

Ihr Lokal in Salzburg sperrt Julia Ulrich in Coronazeiten gar nicht erst auf. Es würde sich nicht rentieren.

Die Lunchbox des Salzburger Restaurants The Green Garden kommt so gut an, dass Unternehmerin Julia Ulrich nach Wien, Linz und München liefert.

Stillstand ist nicht nach dem Geschmack von Julia Ulrich. Die junge Salzburger Gastronomin betreibt seit 2013 im Stadtteil Nonntal ein vegan-vegetarisches Restaurant samt Café und Eisgeschäft. Ihr The Green Garden ist bekannt für einen opulenten und farbenfrohen Frühstücksbrunch. Und so beliebt, dass Ulrich Wraps, Waffeln, Falafel, Chia-Pudding, Obst und Bananenbrot schon seit Längerem nicht nur an den wenigen Tischen servierte, sondern auch in praktischen Brunch-Lunch-Boxen zum Mitnehmen anbot. Ideal für ein Picknick oder ein ausgedehntes Essen am Balkon.