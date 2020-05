Ibiza à la Brasilia: Ein Video als Sittenbild der Bolsonaro-Clique

Brasilien taumelt in der Coronakrise in eine Staatskrise, die den ultrarechten Präsidenten entzaubert. Eine Tragödie – jetzt, da Führungskraft gefragt wäre.

Jetzt hat auch Brasilien „seine“ Version des Ibiza-Videos. Wochenlang hatte die Nation über eine Regierungssitzung des Präsidenten Jair Bolsonaro geraunt, in der es heftig und deftig zugegangen sein soll. Mit dem Sanktus der Justiz platzte am Wochenende ein Mitschnitt just mitten am bisherigen Zenit der Corona-Epidemie, die das Riesenland zwischen Amazonas und den Iguazú-Fällen im Süden immer stärker in einen Abwärtssog zieht. Massengräber in São Paulo und Manaus schockieren die Brasilianer, und die Coronakrise könnte sich zu einer veritablen Regierungskrise, am Ende womöglich sogar zu einer Staatskrise auswachsen.



Wie die Finca-Falle für Heinz-Christian Strache und seinen Adlatus Johann Gudenus auf der balearischen Party-Insel stellt das Video der Kabinettssitzung in Brasilia den Staatschef und seine „Spießgesellen“ bloß.