Van der Bellen überschreitet Sperrstunde: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer sind in der Nacht auf Sonntag fast eineinhalb Stunden nach der verordneten Corona-Sperrstunde im Gastgarten eines Italieners in der Wiener Innenstadt von der Polizei erwischt worden. Van der Bellen gestand den Fehler ein. Zusätzlich kündigte der Bundespräsident an: "Sollte dem Wirt daraus ein Schaden erwachsen, werde ich dafür gerade stehen." Mehr dazu [premium] Auch Chefredakteur Rainer Nowak meldet sich in seinem Briefing zu den Corona-Lockerungen zu Wort: Die Wahrheit über den Vdb-Italiener, mein Auftritt bei dem Botschafter und ein Erratum

Startschuss für die Matura: Mit heute Montag startet die schriftliche Matura für rund 40.000 Kandidaten. Das sind vor allem die Fachklausuren an berufsbildenden höheren Schulen sowie Fächer wie Biologie oder Physik an AHS. Ab Dienstag folgen dann bis 4. Juni die Zentralmatura-Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch, Latein, Griechisch, Italienisch und Minderheitensprachen. Es ist aber auch der Startschuss für eine gänzlich neue Matura, wie Kollegin Julia Neuhauser berichtet. Mehr dazu [premium]

USA verbieten Nicht-US-Bürgern Einreise aus Brasilien. Wegen der steigenden Zahl an Coronavirus-Fällen im südamerikanischen Land machen die USA die Grenzen dicht. Der bilaterale Handel ist nicht betroffen. Mehr dazu.

Antikörpertests mit 150.000 Italienern. Italien will herausfinden, wie viele Personen gegen das Coronavirus Antikörper entwickelt haben und will Informationen über das Ausmaß der Infektion im Land sammeln. Deshalb beginnen am heutigen Montag Antikörper-Tests bei 150.000 Personen in 2000 der 8000 italienischen Gemeinden. Die Tests erfolgen auf freiwilliger Basis. Bürger, die eingeladen werden, sich dem Test zu unterziehen, sind nicht dazu verpflichtet. Die lokalen Gesundheitsbehörden haben bereits Interessenten aufgerufen, sich den Antikörper-Tests zu unterziehen, die mit Hilfe des Roten Kreuzes durchgeführt werden.

