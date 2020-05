Sturm sorgt für Verwüstung im Westen Australiens

(c) EDWIN VAN BRUGGEN via REUTERS (EDWIN VAN BRUGGEN)

Tausende Häuser sind von der Stromversorung abgeschnitten.

In Australien hat ein gewaltiger Sturm an der Küste des Teilstaates Western Australia eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie die Wetterbehörde am Montag bekannt gab, wurden in der regionalen Hauptstadt Perth und anderen Orten Tausende Häuser von der Stromversorgung abgeschnitten. Viele Gebäude wurden beschädigt, Häuser abgedeckt und Bäume umgerissen.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 126 Kilometern in der Stunde tobte der Sturm am heftigsten am Kap Leeuwin im Südwesten des Teilstaates. Die starken Windböen sorgten stellenweise für Sandstürme, hieß es. In der Nacht waren laut Medien rund 50.000 Häuser ohne Stromversorgung.

(APA/red.)