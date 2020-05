selbst-bewusst führen #20. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Sorgen versus #gemeinsamschaffenwirdas.

Fühlen Sie sich gerade allein gelassen?

Oder haben Sie schon ein Netzwerk aufgebaut, das Sie inspiriert, unterstützt und durch die Krise trägt?

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich mit Gleichgesinnten aus unterschiedlichen Branchen zu vernetzen, die ebenso wie Sie tatkräftig das Beste aus der Situation machen wollen.

TIPP: Nutzen Sie das System der Meisterklasse. Treffen Sie sich mit 6-8 Personen unterschiedlicher Branchen für ca. 2-3 Stunden alle vier bis acht Wochen.

Beim ersten Meeting erzählt jeder kurz seine Ausgangssituation. Danach über seine Ziele, seine nächsten Schritte und zu welchen Hindernissen Rat weiterhelfen könnte. Die anderen Teilnehmer, erzählen in kurzen Tipps, was Ihnen in so einer Situation weitergeholfen hat.

Der positive Nebeneffekt: Indem Sie über Ihre nächsten Schritte berichten, verpflichten Sie sich, diese auch umzusetzen. Ausreden zählen dann nicht mehr. Aufschieben auch nicht.

Starten Sie jetzt #gemeinsamschaffenwirdas

Nach dem Motto #IhreSorgenmöchtenwirhaben

Welche Sorgen plagen Sie derzeit am meisten?

Über welche Themen möchten Sie in Zukunft mehr lesen?

Führungskompetenz verbessern

Ihre Disziplin stärken

Ihre Leistungsfähigkeit steigern

Selbstwert stärken

Hilfe bekommen

Mit Angst umgehen

….

Schreiben Sie es in den Kommentar oder senden Sie ein E-Mail an office@strategy-expert.com

Meine nächste online Meisterklasse beginnt am Freitag den 5. Juni. Bewerbungen bis 1. Juni 2020 an office@strategy-expert.com

Mehr zum Thema „Neustart“ nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com