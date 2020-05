Warum die Wirtschaftspolitik die Covid-Krise eindämmen wird

Für viele Medien und für die vielen Defätisten in unserer hysterischen Gesellschaft ist das eine schlechte Nachricht: Wenn man die Dinge halbwegs richtig macht, kann man nicht alles Schlechte haben.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die Ökonomie gilt als „dismal science“, als die Wissenschaft mit den schlechten und zynischen Nachrichten (vielen gilt sie nicht einmal als Wissenschaft). „There is no free lunch“ ist der erste Hauptsatz der Ökonomie; alles hat seinen Preis, kein Nutzen ohne Kosten. Treffender wäre es, die Ökonomie als die Lehre von den Zielkonflikten („trade-offs“) zu bezeichnen. Man muss sich für einen Weg entscheiden, indem man gewisse Ziele höher gewichtet als andere. Das bedeutet, dass man nicht alles haben kann. Es bedeutet aber auch, dass man – wenn man die Dinge halbwegs richtig macht – nicht alles Schlechte haben kann. Für viele Medien („bad news are good news“) und für die vielen Defätisten in unserer hysterischen Gesellschaft ist das eine schlechte Nachricht. In der Öffentlichkeit wird eher der Eindruck vermittelt, dass - als Folge der Pandemie und ihrer Eindämmung - alles Schlechte kulminieren wird: Rekordarbeitslosigkeit und Rekord bei der Kurzarbeit, Hilfsmaßnahmen, die nicht ankommen und eine Explosion der Staatsverschuldung.

Die Covid-Pandemie und der dadurch ausgelöste Lockdown haben in einzelnen Branchen kurzfristig massive Einbrüche verursacht, wobei Angebotsschocks einen (erzwungenen) Nachfragerückgang bewirkt haben. Die dadurch ausgelöste Rezession führt zu einer Abschwächung aller Nachfragekomponenten, besonders der Exporte (Tourismus) und der privaten Konsumausgaben. In den letzten Wochen ist sowohl die ökonomische Literatur in Fachzeitschriften als auch die Zahl der Covid-Impact-Studien explodiert. Dabei wird in den Prognosen (z.B.: IMF, EU-Kommission, Wifo) und Impact-Studien generell das Bild eines starken BIP-Rückganges im Jahr 2020, gefolgt von einem Nachholeffekt mit chinesischen BIP-Wachstumsraten in 2021 gezeichnet. Es wird allgemein betont, dass die staatlichen Hilfsmaßnahmen in den Prognosen berücksichtigt wurden, deren Effekte sind jedoch nicht explizit sichtbar. So berücksichtigt etwa die Prognose der EU-Kommission einen Teil der nationalen Maßnahmen, jedoch nicht die auf EU-Ebene geplanten (z.B.: ESM-Gelder). Die ökonomische Literatur zeigt klar, dass eine längerfristige Depression über Nachfrageausfälle v.a. dann durch den Lockdown ausgelöst wird, wenn einmal unumkehrbare Ereignisse eingetreten sind (Ausscheiden von Firmen, Vernichtung von Jobs), die auf der Nachfrageseite Negativspiralen auslösen. Entscheidend dafür sind die Multiplikator-Effekte von Schocks, die von der sozio-demografischen und Einkommenssituation der betroffenen Haushalte, der Investitionstätigkeit der betroffenen Firmen, etc. abhängen.

Am schlechtesten wirken Transfers, die gleich an alle verteilt werden.

Sektorale Schocks breiten sich in der Wirtschaft aufgrund von Input-Output-Verflechtungen und dem Verhalten zahlreicher, sehr heterogener Akteure (Haushalte, Firmen) aus. Die Rückkopplung zwischen den Finanzmärkten und den realen Konsum- und Investitionsausgaben spielt dabei in Krisen ebenfalls eine zentrale Rolle. Das Standard-Modell der Ökonomie ist jedoch noch immer ein Gleichgewichtsmodell, in dem die Finanzmärkte neutral auf die reale Ökonomie wirken, keine Verflechtungen zwischen den Branchen existieren und es einen „repräsentativen Agenten“ gibt, sozusagen einen typischen Haushalt anstatt vieler Haushalte mit unterschiedlichem Einkommen, Liquiditätsbeschränkungen, Alter, etc. Was die neuere ökonomische Literatur ebenfalls zeigt, ist die sehr unterschiedliche Wirkung wirtschaftspolitischer Hilfsmaßnahmen um die durch den Lockdown ausgelöste Rezession zu bekämpfen. Am schlechtesten wirken Transfers, die gleich an alle verteilt werden. Diese Maßnahme wird typischerweise von Populisten vertreten, z.B. von der US-Administration oder von der FPÖ in Österreich. Am besten wirken zielgerichtete Maßnahmen, die in erster Linie nicht umkehrbare Ereignisse (Insolvenzen und Kündigungen), aufhalten und bremsen, wie z.B. Kurzarbeit, Liquiditätshilfen oder Direkttransfers an betroffene Unternehmen und gezielte Steuersenkungen oder -kredite.

Eine im April publizierte, für die US-Wirtschaft durchgeführte Analyse, die unterschiedliche Haushaltstypen unterscheidet, erhält signifikante Unterschiede zwischen einer Maßnahme „Transfers an Alle“ und „Transfers an arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen“. Im ersten Fall liegt der gesamtwirtschaftliche Multiplikator (in Bezug auf das BIP) zwischen 0,1 und 0,5; im zweiten Fall zwischen 1 und 2. Eine ebenfalls ganz rezente andere US-Studie, die Input-Output Verflechtungen und Negativspiralen, ausgelöst durch Insolvenzen und Jobvernichtungen, berücksichtigt, zeigt die Wirksamkeit von Liquiditätsstützungen durch Geld- und Fiskalpolitik und Transfers an die betroffenen Arbeitnehmer.

In Österreich und auch in anderen europäischen Ländern wird ein Mix aus Kurzarbeit und Liquiditätshilfen sowie Transfers an betroffene Unternehmen angestrebt, wobei – wie täglich beklagt wird – die Gelder nur langsam bei den Betroffenen ankommen. Dadurch besteht ein gewisses Risiko nicht umkehrbarer Ereignisse. Es gibt in Österreich jedoch das klare Bekenntnis der Wirtschaftspolitik, die Maßnahmen fortzusetzen und zu erweitern. Bisher sind ca. 15 Mrd Euro budgetwirksam geworden. Setzt man den Multiplikator für gezielte Transfers aus der US-Studie von 1 bis 2 an, bedeutet das einen BIP-Effekt zwischen 15 und 30 Mrd Euro. Der hohe Multiplikator bedeutet auch eine signifikante Selbstfinanzierung der Maßnahmen durch Steuerrückflüsse. Falls die Transfers noch nicht angekommen sind, dann haben sie auch noch nicht gewirkt, das heißt auch, dass der momentane Anstieg im öffentlichen Defizit demnächst durch höhere Steuereinnahmen kompensiert wird. Ein Teil der Arbeitslosigkeit wird verschwinden bzw. sich in Kurzarbeit umwandeln, von der Insolvenz bedrohte Unternehmen (nicht alle, klarerweise) werden einen Aufschub erhalten. Die bisherigen budgetpolitischen Maßnahmen sind in Relation zum BIP als signifikant anzusehen und sollten jedenfalls deutliche Effekte zeigen. Wenn diese Effekte schon 2020 wirksam werden, dann fällt der Nachholeffekt in 2021 eventuell auch geringer aus als in den Prognosen berechnet.

Die Effekte der schon getätigten und noch geplanten Maßnahmen sollten möglichst bald evaluiert werden, wobei die Besonderheiten, die auch in den US-Studien zu den signifikanten Unterschieden zwischen einzelnen Politikinstrumenten geführt haben (Input-Output Verflechtungen, Heterogenität der Haushalte, Bedeutung der Liquidität) in den Analysen berücksichtigt werden müssten. Die Ergebnisse werden möglicherweise jene überraschen, die noch immer glauben, dass man alles Schlechte haben kann.

Dr. Kurt Kratena (*1961) ist ein österreichischer Ökonom. Seit 2015 leitet er das Forschungszentrum CESAR(Centre of Economic Scenario Analysis and Research). Schwerpunktthemen sind Umweltpolitik, Steuersystemreformen und Langzeitszenarien bezüglich Energie und Umwelt.



Kurt Kratena

>>> Mehr Gastkommentare