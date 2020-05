Tschechiens Innenminister will Grenzübergänge öffnen

Ein Bild aus dem Museumsshop des tscheschischen Nationalmuseums in Prag, der auch Mund-Nasen-Schutz in tschechischen Landesfarben im Programm hat. Touristen müssen sich aber noch bis 15. Juni gedulden.

Neue Erleichterungen an der tschechisch-österreichischen Grenze in Sicht: Ab Dienstag sollen wieder sämtliche Grenzübergänge geöffnet werden.

Ein weiteres Nachbarland plant Lockerungen an der Grenze. Schon morgen, Dienstag, soll man wieder nach Tschechien einreisen können - doch nicht ohne negativen Coronatest. Das hat Tschechiens Innenminister Jan Hamáček nach eigenen Worten der Regierung auf ihrer Sitzung am Montag in Prag vorgeschlagen. Der Vorschlag betrifft auch die tschechische Grenze zu Deutschland.

Wie der Minister auf Twitter mitteilte, hätten seine Teams in den Morgenstunden des Montags mit den zuständigen Kollegen in Österreich und Deutschland verhandelt, um sicherzustellen, dass die beiden Nachbarländer ihrerseits die Bedingungen dafür schaffen.

Coronatest bleibt allerdings Pflicht

Hamáček zufolge sollen sich die Kontrollen dann nur noch auf Stichproben beschränken. Unverändert benötigten jedoch Einreisende nach Tschechien einen aktuellen, maximal vier Tage alten negativen Coronatest.

Die Einreise nach Tschechien muss zudem weiter begründet sein. Die vom tschechischen Innenminister vorgeschlagene Erleichterung betrifft nicht den normalen Tourismus. Für den sollen am 15. Juni die Grenzen wieder geöffnet werden.