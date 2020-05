Wie Saudiarabien sein Image polieren will

Der Mord am Dissidenten Khashoggi und das harte Vorgehen gegen Kritiker haben Mohammed bin Salmans Ruf ruiniert. Nun plant der Thronfolger eine PR-Kampagne. Doch auch seine Gegner machen mobil.

Der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman will sein Image aufpolieren – der Mord an dem Dissidenten Jamal Khashoggi, der Krieg im Jemen und das rücksichtslose Vorgehen gegen Kritiker im eigenen Land haben den Ruf des Prinzen ramponiert. Khashoggis Söhne wurden dazu bewegt, den Mördern ihres Vaters öffentlich zu vergeben. Nun plant der Prinz, der designierte Nachfolger des 84-jährigen Königs Salman, ein Treffen der 20 weltweit wichtigsten Industrienationen in Riad. Außerdem will er mit dem staatlichen Investitionsfonds den britischen Fußball-Erstligisten Newcastle United für 340 Millionen Euro kaufen. Doch die Bemühungen des Kronprinzen laufen nicht reibungslos.