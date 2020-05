Der türkische Triumph in Libyen

Warlord Khalifa Haftar hat die Schlacht um Tripolis – vorläufig – verloren. Er konnte der türkischen Militärhilfe für Libyens Regierung nur wenig entgegensetzen. Ankara hat damit die Oberhand im libyschen Stellvertreterkrieg gewonnen.

Sie tauchen überall dort auf, wo der Kreml seine militärstrategischen Interessen auch mit unkonventionellen Mitteln durchsetzen will: Die Spezialisten der russischen Sicherheitsfirma Wagner kämpfen in Syrien. Und sie unterstützten den libyschen Warlord, General Khalifa Haftar, bei seinem Marsch auf die Hauptstadt Tripolis. Jetzt rücken sie von dort ab. Hunderte Wagner-Söldner seien in den vergangenen Stunden in Bani Walid angekommen, berichtete der Bürgermeister der Stadt, Salem Alaywan, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Von dort würden sie auf den Luftwaffenstützpunkt al-Jufra geflogen. Der Flughafen, 600 Kilometer südöstlich von Tripolis, gehört zu Haftars wichtigsten Nachschubbasen.