Die Pharmabranche setzt vor allem auf Corona

Die Pharmabranche forscht derzeit akribisch an einem Impfstoff gegen Covid-19. Damit ließe sich sehr viel Geld verdienen. Studien, die sich mit anderen Erkrankungen befassen, verzögern sich deshalb oder beginnen erst gar nicht.

Jedes Pharmaunternehmen, das die Ressourcen und das Know-how hat, konzentriert sich derzeit auf eine Sache: die fieberhafte Suche nach einem Impfstoff oder einem Medikament gegen das Covid-19-Virus. Noch nie hat wohl eine Krankheit die Forschungspläne der Pharmaindustrie in so kurzer Zeit so durcheinandergebracht wie die Corona-Infektion und eine derartige Dynamik hervorgerufen.