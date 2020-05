Sardinien: Eurowings-Flieger mit zwei Passagieren musste umkehren

Die Maschine war bereits im Zielanflug, der Flughafen auf der Mittelmeerinsel jedoch noch gesperrt. Das Flugzeug musste nach Düsseldorf zurück.

Kurz vor der Ankunft auf Sardinien ist der Ferienflieger Eurowings mit dem Versuch gescheitert, zwei Urlauber zu der Mittelmeerinsel zu fliegen - weil der dortige Flughafen Olbia wegen der Coronakrise noch gesperrt ist. Im Anflug auf den Zielflughafen Olbia sei Eurowings-Flug EW9844 am Samstag von der Flugsicherung informiert worden, dass eine Landung nicht möglich sei, bestätigte eine Eurowings-Sprecherin am Montag entsprechende Medienberichte.

Die aus Düsseldorf kommende Maschine mit nur zwei Passagieren musste daher nach Deutschland zurückfliegen. "Vor dem Hintergrund der Coronakrise gestaltet sich die Situation an zahlreichen Flughäfen Europas sehr dynamisch, abzulesen an einer Vielzahl an Informationen zu oft kurzfristig geänderten Betriebszeiten oder Schließungen der Airports und sich täglich verändernden Einreisebestimmungen der Länder", erklärte die Sprecherin.

Im Fall des erfolglosen Sardinienflugs habe es sich "um ein Missverständnis bei der Zusammenführung der für den Flug relevanten Informationen gehandelt". Die Lufthansa-Tochter entschuldigte sich bei den beiden Passagieren, die den Angaben zufolge umgebucht wurden.

(APA/AFP)