Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Urlaubssaison stellt Österreichs Beziehung zu Italien auf die Probe: Zu Beginn dieser schwierigen Sommersaison ist das Klima zwischen Österreich und Italien spürbar abgekühlt. Bundeskanzler Sebastian Kurz wolle Italien „isolieren“ und „Mauern“ errichten, schreiben dieser Tage italienische Medien. Anlass für die Verstimmungen über das „egoistische Österreich“ ist der Wiener Widerstand gegen zwei Projekte, die Italien nach der schweren Corona-Pandemie wieder auf die Beine helfen sollen. Mehr dazu [premium]

Freies Reisen: Die deutsche Regierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten aufheben, wenn die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt. Mehr dazu

Nicht-Corona-Studien geraten in den Hintergrund: Forschungseinrichtungen weltweit fokussieren sich auf das rasche Finden eines Heilmittels gegen das Coronavirus. Andere Krankheiten geraten dadurch in den Hintergrund, oder werden gar nicht mehr erforscht. Mehr dazu [premium]

Nationalrat beginnt Budgetberatungen: Der Nationalrat eröffnet heute die ungewöhnlichsten Budgetberatungen seit Jahrzehnten. Denn angesichts der Coronakrise ist jetzt schon klar, dass die vorlegten Zahlen nicht halten. Debattiert wird trotzdem und das über drei Tage hinweg. Das erste Kapitel sind am Dienstag die "Obersten Organe", wo traditionell eine allgemeine Bewertung durch die Mandatare vorgenommen wird.

Oberärzte in Kärnten als Spitzenverdiener: Oberärzte in Kärntner Spitälern verdienen um zwölf Prozent mehr als der Österreich-Durchschnitt. Auch im medizinisch-technischen Dienst der Kabeg verdient man besser als bei allen anderen Bundesländer-Spitalsträgern. Der Landesrechnungshof empfiehlt Harmonisierung. Mehr dazu

Morgenglosse: Verdient der Ballermann ein Fortbestehen? Was genau wollen wir in Europa wieder aufbauen mit jener halben Billion Euro, die Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und etliche andere in den kommenden drei Jahren als Transfers, Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden aber als Kredite in so einem Wiederaufbaufonds bereitstellen wollen, fragt Oliver Grimm. Mehr dazu

Der Liveticker zum Mitlesen: