109 Buben missbraucht: Prozess in Wels gegen Arzt startet

40 der mutmaßlichen Opfer waren noch nicht einmal 14 Jahre alt. Dem Arzt aus dem Salzkammergut drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Ein Arzt aus dem Salzkammergut, der sich an 109 Buben vergangen haben soll, steht ab heute, Dienstag, in Wels vor Gericht. Seit Eröffnung seiner Ordination im Jahr 2000 soll der heute 57-Jährige bis zu seiner Festnahme im Jänner 2019 "teils schwere sexuelle Missbrauchhandlungen" an den jungen Patienten vorgenommen haben.

Mit coronabedingten Sicherheitsvorkehrungen begann der Prozess am Welser Landesgericht. So wurden für die zahlreichen Opfervertreter Einzeltische mit gebührendem Abstand aufgestellt. Die Zuschauer mussten gleich in einen anderen Saal ausweichen, in dem per Video der Prozess übertragen wird. Der Angeklagte kam mit Faceshieldin den Saal. Pressefotografen nahm er unbeeindruckt zur Kenntnis, sein Gesicht versteckte er nicht vor den Kameras.

Die Verhandlung, für die fünf Tage eingeplant sind, wird weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Nur der Anklagevortrag und die für den 10. Juni erwartete Urteilsverkündung sollen öffentlich sein.

Schwere Vorwürfe

Seit Eröffnung seiner Ordination im Jahr 2000 soll der heute 57-Jährige bis zu seiner Festnahme im Jänner 2019 insgesamt 109 Buben teils schwer sexuell missbraucht haben, 40 der mutmaßlichen Opfer waren laut Anklageschrift noch nicht einmal 14 Jahre alt. 30 Fälle sollen sich außerhalb der Ordination abgespielt haben, darunter einer im Ferienhaus des Mediziners am Roten Meer in Ägypten. Weiters wird ihm vorgeworfen, Personen zum Dreh von Kinderpornos angestiftet und Jugendliche mit Cannabis versorgt zu haben.

Da zumindest drei Buben gemäß einem Gutachten "schwere Folgeschäden" davongetragen haben, drohen dem Angeklagten zwischen fünf und 15 Jahre Haft. Zudem steht eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher im Raum, weil seine Pädophilie laut einem Sachverständigen so stark sei, dass er sich neuerlich an Kindern vergreifen könnte. Von der Ärzteliste hat sich der Mann nach Bekanntwerden der Vorwürfe selbst streichen lassen.

(APA)