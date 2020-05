Schweden hat viel falsch gemacht, aber manches auch besser

Es war ein Fehler, viele Tote in Kauf zu nehmen, um die Bevölkerung gegen das Coronavirus zu immunisieren. Richtig war es, den Bürgern zu vertrauen.

Schweden galt einmal als das Musterland der Sozialdemokratie. Nirgendwo sonst war der Ausbau des Sozialstaats so weit gediehen. Das internationale Ansehen des Ministerpräsidenten Olof Palme, der von 1969 bis zu seiner Ermordung 1986 regierte, war dem Willy Brandts und Bruno Kreiskys vergleichbar. Die Begeisterung der Linken erlahmte erst, als Schweden in den frühen 1990er-Jahren den „Dritten Weg“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus aufgab. Die Sozialleistungen wurden zurückgefahren, das Pensionsalter wurde über einen Automatismus an die steigende Lebenserwartung angepasst, das Bildungs- und Gesundheitswesen öffnete sich dem Wettbewerb.