Ungarn schränkt ausländische Beteiligungen ein

Nach der neuen Verordnung sind Beteiligungen von Ausländern an ungarischen Unternehmen meldepflichtig, wenn der Gesamtwert der Beteiligung 350 Millionen Forint erreicht.

Ausländische Anleger dürfen sich bis Ende 2020 nur noch mit Genehmigung von Innovationsminister Laszlo Palkovics an strategisch wichtigen ungarischen Unternehmen beteiligen. Laut dem ungarischen Amtsblatt hat der Minister 45 Tage Zeit, seine Entscheidung zu treffen. Bei einer Ablehnung kann sich der Investor an ein Gericht wenden.

Nach der neuen Verordnung sind Beteiligungen von Ausländern an ungarischen Unternehmen meldepflichtig, wenn der Gesamtwert der Beteiligung 350 Millionen Forint (knapp eine Million Euro) beträgt oder übersteigt. Die Meldepflicht bezieht sich auch auf Kapitalerhöhungen, Fusionen, Abspaltungen, Nutzungsrechte und auf die Emission von Wandelpapiere. Weitere Meldeschwellen liegen bei 15, 20, 25 und 50 Prozent.

Betroffen von der neuen Verordnung sind Branchen wie Tourismus, Bauindustrie, Gesundheitswesen, der Energie- und Atomsektor, Lebensmittel, Landwirtschaft und Handel.

Laut ungarischen Medien umfasst die Liste auch Wirtschaftssektoren, in denen bisher vorrangig Unternehmen mit ausländischen Eigentümern dominierten, wie etwa der Fahrzeugbau, der Finanz- und Kommunikationssektor und die Chemieindustrie. Die ungarische Regierung hätte bereits in ihrem Wirtschaftsschutz-Programm angekündigt, die ungarischen Unternehmen in der Coronakrise vor Übernahmen zu schützen, berichtete das Onlineportal "Mfor.hu" am Dienstag.

(APA)