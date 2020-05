Jeder gegen jeden oder: Von A nach B auf Wiener Art

Wenn jeder nehmen will und keiner geben: Verkehrsnachrichten aus der Ich-Gesellschaft.

Wer sich hierorts in Sachen Verkehrspolitik zu Wort meldet, muss wohl damit rechnen, dass manches dabei unter die Räder kommt. Meine jüngsten Hinweise auf enge Gehsteige und die Einrichtung eines Pop-up-Radwegs in der Praterstraße hatten eine lebhafte Leserdebatte zur Folge, die neben einigem an Konzilianz auch viel gegenseitiges Unverständnis zutage förderte. Das viele Mehr an Platz, den je anderen Verkehrspartizipienten abgefordert, stand allzu selten einem Weniger gegenüber, das man seinerseits in Kauf zu nehmen bereit schien; und wo die Forderung nach mehr Respekt aus den Zeilen scholl, war sie meist an andere und kaum je an die eigene Klientel gerichtet.