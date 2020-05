Coronahilfen: „Es wird kein niederländisches Veto geben“

Nicht nur Österreich zeigt sich bei der Ausgestaltung des EU-Hilfspakets für die von der Seuche besonders stark betroffenen Länder und Branchen gesprächsbereit – auch die Niederländer wollen in Brüssel konstruktiv sein.

Den Haag. Die „Sparsamen Vier“ sind in aller Munde. Seit sich die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark gegen den deutsch-französischen Corona-Hilfsfondsplan mit einem Volumen von 500 Mrd. Euro und in Form von Zuschüssen ausgesprochen haben, ist der Begriff nicht nur in Brüssel zu einem geflügelten Wort geworden – dort heißen sie „The Frugal Four“. In den Niederlanden wiederum nennt man sie in einem kurzen Stabreim „de vrekkige vier“ – die „Geizigen Vier“, was eine negativere Bedeutung hat als die „Sparsamen Vier“ oder die „Frechen Vier“, wie sie in Anspielung auf eine TV-Kinderserie auch noch genannt werden.