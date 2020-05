Südtirol buhlt mit gratis Coronavirus-Tests um Touristen

Eine Nacht im Doppelzimmer mit Frühstück und Coronatest - Südtirol will Touristen gratis testen lassen.

Übernachtung mit Frühstück und Coronatest. Südtirol wirbt wie Österreich verstärkt um deutsche Touristen. Die Tests könnten in Hotelangebote integriert werden. Deutsche sollen bald auf Urlaub kommen können.

Beim Werben um Urlauber will Südtirol Touristen künftig Gratis-Tests auf das Coronavirus anbieten. Das Angebot sei nicht verpflichtend, sondern "ein Service", sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher dem Radiosender Rai 1 am Dienstag. Dabei ginge es sowohl um Antikörper-Bluttests als auch um PCR-Tests. Erwogen wird, die Tests in Hotelangebote zu integrieren.

Südtirol wirbt derzeit verstärkt um Urlauber, vor allem aus Deutschland - genau wie Österreich. Kompatscher betonte, dass die Durchreise für Deutsche durch Österreich möglich sei. Am 3. Juni will Italien die Grenzen für EU-Bürger öffnen. Deutsche Bundesländer wie Bayern hätten auch die Quarantäneregel bei der Rückkehr beendet. Österreich hat das noch nicht getan. Ab dem 15. Juni erwartet der Südtiroler Politiker der ÖVP-Schwesterpartei SVP dann insgesamt keinerlei Beschränkungen für deutsche Urlauber mehr. Südtirol hat in der Coronaepidemie insgesamt rund 2.600 Infektionen und 290 Tote gemeldet.

Einreise für Deutsche bald möglich

Mit der am 3. Juni erwarteten Aufhebung der Reisefreiheit in Italien werden deutsche Urlauber nach Italien reisen können, ohne sich einer zweiwöchigen Quarantäne zu unterziehen. "Nichts steht mehr einem Italien-Urlaub im Weg", sagte Landeshauptmann Kompatscher laut Medienangaben.

Dasselbe gelte für Österreich. "Die Vorschriften betreffen nur die Einreise nach Österreich und nicht den Transit, daher können deutsche Urlauber nach Italien und Südtirol einreisen", sagte Kompatscher. Mitarbeiter der Tourismusbranche, Hoteliers und ihre Familien sollen vor Beginn der Saison Tests unterzogen werden.

Südtirol hat in der Coronapandemie insgesamt rund 2600 Infektionen und 290 Tote gemeldet. Italien beklagt seit Beginn der Pandemie vor über drei Monaten fast 33.000 Todesopfer.

Die Regierung des italienischen Premiers Giuseppe Conte prüft in den nächsten Tagen auf regionaler Basis die Entwicklung der Epidemiekurve. Danach wird sie entscheiden, ob die Reisefreiheit innerhalb Italiens wieder erlaubt werden soll, berichtete Verkehrsministerin Paola De Micheli am Dienstag. Bisher seien die Resultate zufriedenstellend. Sollte die Reisefreiheit wieder eingeführt werden, soll auch das Bahn- und Flugsystem an die neuen Bedürfnisse der Reisenden angepasst werden.

(APA/dpa)