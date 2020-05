Kinderfotos sollen immer zu Hause bleiben

Wenn Eltern Fotos ihrer Kinder posten, gefährdet das deren Privatsphäre im Internet.

Zehn Prozent aller Eltern posten täglich ein Foto oder Video ihres Kindes in sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder WhatsApp, 48 Prozent mindestens einmal pro Woche. Ein Drittel hat sogar vor der Geburt etwa ein Ultraschallbild verschickt. Auf ein Jahr hochgerechnet sind das 37 Millionen Fotos von Kleinkindern in Österreich – das sagt die Studie der Initiative Saferinternet.at, erhoben wurde das noch vor der Corona-Ausgangsbeschränkung.



Was sind das für wichtige Bilder, die stolze Eltern sofort mit Freunden teilen müssen? Maximilian verschmiert den Gemüsebrei im Gesicht. Sara brüllt vor Wut. Unsere süßen Kleinen eben.