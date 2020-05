Vendetta des Twitter-Königs Trump gegen TV-Moderator

Als Ablenkungsmanöver in der Coronakrise zettelte der US-Präsident einen untergriffigen Kleinkrieg gegen Joe Scarborough an. Er verdächtigt ihn des Mords an einer Mitarbeiterin - eine wilde Verschwörungstheorie.

Timothy Klausutis ist verärgert und verzweifelt, dass der Tod seiner Frau Lori 19 Jahre später wieder durch die Schlagzeilen und die Twitter-Welt geistert. In einem Brief an Twitter-Chef Jack Dorsey forderte er ihn zur Löschung der Tweets auf, in denen US-Präsident Donald Trump krude Verschwörungstheorien über die angebliche Ermordung seiner Frau verbreitet. „Ich bitte Sie, in diesem Fall zu intervenieren.“ Es gehe um das Andenken an seine Frau. „Der US-Präsident missbraucht es, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Meine Frau hat Besseres verdient.“