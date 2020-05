Weil Covid-19 uns allen Angst macht, durchtränken Verschwörungstheorien sowohl traditionelle als auch soziale Medien.Warum zieht die Wissenschaft oft den Kürzeren?

Von dem Vorschlag von Präsident Trump, Desinfektionsmittel zur Behandlung von Covid-19 zu injizieren bis hin zu Behauptungen, dass Bill Gates die Pandemie verursacht habe, leben wir in einer Zeit, in der unbegründete Überzeugungen viel mehr Anklang finden als gewöhnlich. Weil Covid-19 uns alle verängstigter und besorgter gemacht hat, durchtränken Verschwörungstheorien, alternative Fakten und Randüberzeugungen, die normalerweise nicht mehr als einen winzigen Anteil der Aufmerksamkeit erhalten würden, sowohl traditionelle als auch soziale Medien.



Zum Beispiel vertraten 780 Facebook-Gruppen und Tausende von Tweets nach Trumps Kommentaren UV-Lichttherapien, während die Unwahrheiten, die Bill Gates mit der Pandemie in Verbindung brachten, von Februar bis April mehr als eine Million Mal im Fernsehen und in den sozialen Medien erwähnt wurden, laut einer Untersucheng der New York Times.



Es ist erschreckend, über die potenziellen Konsequenzen nachzudenken, wenn unbegründete Überzeugungen wissenschaftliche Beweise zu überschatten drohen. Wie Craig Spencer, Direktor für globale Gesundheit in der Notfallmedizin am New York-Presbyterian / Columbia University Medical Center zu Trumps Kommentaren sagte: "Dies ist nicht einfach so wohl oder übel, ein spontaner Entschluss, ein vielleicht-wird-das-funktionieren Rat." Das ist gefährlich. Ich mache mir Sorgen, dass Menschen sterben. Menschen werden denken, dass dies eine gute Idee ist."