Polizei stellt Cannabis-Plantagen in Wien und Hohenems sicher

In Wien haben Ermittler 23,8 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Bei einer Hausdurchsuchung in Hohenems (Bezirk Bregenz) wurde ebenfalls eine private Hanfplantage ausgehoben.

Die Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hat bei Ermittlungen gegen einen Dealerring in der Brigittenau im Februar 23,8 Kilogramm Marihuana sichergestellt. 481 Stauden befanden sich dort in voller Blüte, der Ertrag kommt im Straßenverkauf auf einen Wert von etwa 240.000 Euro. Sechs Serben im Alter von 27 bis 47 Jahren wurden festgenommen.

Den Festnahmen waren längere Ermittlungen und Hinweise aus der Szene vorausgegangen. Der initiale Zugriff erfolgte dann in Ottakring, wo ein Verdächtiger mit einem Koffer voller Cannabis erwischt wurde. Für die Pflanzung zweigten die Beschuldigten illegalerweise Strom von der Hausanlage ab, der einen Schaden von 44.000 Euro verursachte. In den Wohnungen wurden neben der Plantage weitere zehn Kilo Marihuana gefunden, die bereits fertig abgepackt waren, sowie leine Mengen Kokain

Hausdurchsuchung in Hohenems: 62 Pflanzen sichergestellt

Bei einer Hausdurchsuchung am Montag in einer Hohenemser Wohnung wurde ebenfalls eine Hanf-Plantage ausgehoben. Neben 62 Pflanzen und diversen Cannabisprodukten wurden dabei laut Polizei auch legale Waffen und ein bewilligungspflichtiges Projektil gefunden. Die 23 und 28 Jahre alten Betreiber der Plantage sowie ein 56-jährige Mann, der in der Wohnung lebt, werden angezeigt.

Bei den Waffen handelte es sich um eine Langwaffe, drei Luftdruckpistolen, zwei Schreckschusspistolen, eine Softgun-Pistole sowie diverse Munition. Ein Großkaliber-Projektil, das eine waffenrechtliche Genehmigung benötigt, wurde ebenfalls gefunden. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

