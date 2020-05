Frauenministerin im „Report“: All die Entbehrungen und Opfer

Susanne Raab will Frauen „mitdenken“ und Möglichkeiten schaffen, Kinder im Sommer in Feriencamps zu schicken. Konkrete Maßnahmen blieb sie schuldig.

Der letzte Auftritt von Susanne Raab (ÖVP) als Frauenministerin ist schon eine Weile her. Ende April versprach sie Kindergartenplätze für alle, seitdem trat sie vor allem in ihrer Funktion als Integrationsministerin auf. Als sanfteres Pendant zu Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in der Kritik an Wien. Er formuliert hart, sie setzt auf Gefühl. Im „Report“ am Dienstagabend erneuerte sie wieder einmal das Angebot der Regierung, dass die Polizei auch Wien bei der Überwachung der Quarantäne helfen könne, damit „die Entbehrungen und die Opfer nicht umsonst waren“.