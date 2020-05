Tanzstudios dürfen wieder öffnen

Während Tanzschulen schon am 15. Mai aufsperren durften, gab es für Tanzstudios lange keinen Fahrplan. Nun dürfen auch diese ab dem 29. Mai wieder öffnen.

Dass Tanzstudios nicht wie Tanzschulen am 15. Mai aufsperren durften, sorgte für Protest. Tanzstudios dürfen ab dem 29. Mai wieder öffnen. „Tanzschulen und Tanzstudios sind gleichgestellt“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Somit gelten die gleichen Corona-Regeln, wie auch für die Tanzschulen.

Denn die Tanzstudios gelten als Sportstätten, heißt es aus dem Ministerium. Damit können sie laut der Novelle der "COVID-19-Lockerungsverordnung" wieder aufsperren.

Initiative appellierte an Regierung

In der Tanzszene sorgte es für Unmut, dass für die Studios lange kein Fahrplan galt: 47 Tanzstudios aus Wien und Umgebung haben sich zu einer Initiative zusammengeschlossen. Diese appellierte auch in einem offenen Brief an die Regierung.

(wal)