Ronja von Rönne zerlegt Matura-Interpretation ihres Textes

Die deutsche Autorin zeigt sich in einem Video überrascht, dass ein Text von ihr als Beispiel für die Deutsch-Matura verwendet wurde - und macht sich darüber lustig, wie er interpretiert werden soll.

Die deutsche Autorin Ronja von Rönne macht sich in einem Instagram-Video darüber lustig, dass einer ihrer Texte Aufgabe bei der heurigen Deutsch-Matura in Österreich war. "Dieser Text ist reine Zeitverschwendung“, so lautete der Titel der Kolumne, die 2015 in der „Welt“ erschien. „Und er ist wirklich ehrlicherweise nicht einer meiner besten Texte“, meint von Rönne.

Im Video zerlegt sie die Aufgabenstellung, nämlich eine Textanalyse. So wurde etwa danach gefragt, was die zentrale Aussage des Textes zum Thema Zeit sei: „Die zentrale Aussage war, dass ich kein Kolumnenthema aber eine Deadline hatte und mir dachte, es gibt immer Laberthemen, über die man schreiben kann. Zeit ist so eines."

Auch bei der sprachlichen Gestaltung des Textes, die als Aufgabe gestellt war, kann sie die Aufgabenstellung nicht nachvollziehen. So wird etwa nach der möglichen Intentionen der Autorin gefragt: "Die größte Intention war tatsächlich, weiter bezahlt zu werden und einen Text zu schreiben, der so tut, als wär er schlau."

„Ja, ist jetzt nicht verkehrt, stimmt schon"

Und das ganze in 540 bis 660 Wörtern, „das ist ja mehr als der Text!“ Im Lösungsschlüssel zur Aufgabe wird als eine Kernaussage angegeben: Zeit ist die kostbarste Ressource, die wir verfügen. In der Theorie wissen wir das, trotzdem gehen wir nachlässig damit um. „Ja, ist jetzt nicht verkehrt, stimmt schon“, meint von Rönne. Und nach eingehender Beschäftigung mit der Aufgabenstellung meint sie: „Ich muss sagen, die haben sich länger mit dem Text auseinandergesetzt als ich beim Schreiben."

(eko)