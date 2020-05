Immatrikulieren: Die letzten Anmeldefristen laufen ab

Heuer keine Aufnahmeprüfung in Wirtschaftsstudien, Jus, Bildungswissenschaft, English and American Studies an Uni Wien.

Knapp nach Beginn der Matura laufen an einigen Universitäten die Anmeldefristen für viele zugangsbeschränkte Studien aus.

Am 1. Juni läuft an der Uni Klagenfurt die Anmeldefrist für das Studium International Business and Economics ab.

Am 3. Juni enden an der Uni Wien am 3. Juni unter anderem die Registrierungsfristen für die Wirtschaftsstudien, Jus, Publizistik, Informatik und Bildungswissenschaft. In manchen Fächern entfallen heuer die Aufnahmeprüfungen, in anderen wurden sie nach hinten verschoben.

Der 3. Juni ist auch der letzte Tag für die Anmeldung für das Informatikstudium an der Technischen Universität (WU) Wien.

Am 5. Juni endet dann die Registrierung für das Aufnahmeverfahren an der Veterinärmedizinischen Universität Wien.

Bereits abgelaufen sind die Registrierungsfristen für das Medizinstudium, die Studien an der Wirtschaftsuniversität (WU) sowie die Lehramtsstudien an manchen Universitäten.

Was nach der Registrierung kommt

In den meisten Studien ist nach der Registrierung außerdem ein Online-Self-Assessment zu absolvieren. Dieses ist für das Weiterkommen im Aufnahmeverfahren verpflichtend und kann bewertet werden, die Resultate dürfen aber nicht über die Aufnahme entscheiden. In anderen Studien muss ein Motivationsschreiben vorgelegt werden.

Bleiben danach noch mehr Studienwerber übrig als Plätze zur Verfügung stehen, finden grundsätzlich Aufnahmeprüfungen statt. Heuer entfallen diese aufgrund der Corona-Pandemie allerdings an der Uni Wien in den Wirtschaftsstudien, Jus, Bildungswissenschaft, English and American Studies. Auch in der Transkulturellen Kommunikation und dem Lehramtsstudium, deren Anmeldefristen erst im Juli enden, endet das Aufnahmeverfahren mit dem Online-Self Assessment. In allen anderen Fächern (Publizistik, Informatik sowie Psychologie, Biologie, Ernährungswissenschaften, Chemie, Pharmazie, Politikwissenschaft, Soziologie und Kultur- und Sozialanthropologie mit Anmeldefrist 15. Juli) finden die Aufnahmeprüfungen der Uni Wien (sowie der Informatik-Aufnahmetest der TU Wien) ab Ende August in der Messe Wien statt.

Für die Teilnahme am gesamten Aufnahmeverfahren ist noch keine Matura nötig. Diese muss erst bei der eigentlichen Inskription nach erfolgreichem Durchlaufen des gesamten Verfahrens vorliegen.