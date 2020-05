Isolierte Schauspieler, intime Sets: So wird wieder gedreht

Ein zweiter Teil der Komödie "Love Machine" soll heuer noch in Produktion gehen. Jetzt weiß man auch, unter welchen Bedingungen: Unter anderem wird jede Szene so gedreht wie bisher eine Nacktszene.

Erlaubt sind Filmdrehs schon seit einer Weile, doch getraut hat sich bisher kaum ein Produzent. Jetzt läuft die heimische Filmproduktion wieder an: Mit neuen Sicherheitsregeln und einer Ausfallhaftung des Staates.

Theoretisch könnten Filme und Serien in Österreich längst wieder gedreht werden: Seit 1. Mai regelt eine Verordnung Betriebstätigkeiten, zu denen auch Filmproduktionen gehören – vorausgesetzt sind die üblichen Sicherheitsvorkehrungen. In der Praxis steht die Branche seit Mitte März still. Nun dürften aber bald wieder die ersten Klappen fallen: Schon kommende Woche steht ein „Tatort“-Dreh an, bis Mitte Juni dürften auch viele andere Produktionen wieder anlaufen.