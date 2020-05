Netflix kündigt automatisch inaktive Abos

Wer den Streamingdienst mehr als ein Jahr lang nicht benutzt hat, dessen Abo wird künftig gekündigt. Niemand soll für etwas zahlen, was er nicht nutzt, so Netflix.

Wer den Streamingdienst Netflix nicht nutzt, soll nicht dafür zahlen – auch wenn er ein Abo dafür abgeschlossen hat: Inaktive Abos werden künftig automatisch gekündigt, gab das US-Unternehmen vergangene Woche in seinem Unternehmens-Blog bekannt. „Wir bei Netflix möchten auf keinen Fall, dass Sie für etwas bezahlen müssen, das Sie gar nicht nutzen“, heißt es dort.

Das betrifft Abonnenten, die schon seit mehr als einem Jahr nichts mehr auf Netflix geschaut haben. Sie werden per E-Mail oder über eine Benachrichtigung in der App gefragt, ob sie ihr Abonnement aufrechterhalten möchten. Wenn sie sich daraufhin nicht melden, wird das Abo automatisch gekündigt. Später könne man dieses aber problemlos wieder aktivieren, so der Dienst.

Der Schritt betreffe insgesamt weniger als ein halbes Prozent der Kunden von Netflix, aber immerhin „einige 100.000 Mitglieder“, heißt es in dem Blog. Insgesamt hat der Streamingdienst knapp 183 Millionen bezahlte Mitgliedschaften, gab das Unternehmen Ende April bekannt. Es hat von der Coronakrise profitiert: Das Wachstum habe im März rasant zugelegt, als die Menschen in immer mehr Ländern angewiesen wurden, möglichst zuhause zu bleiben, hieß es in einem Brief an die Aktionäre.

