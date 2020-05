Wie Italien auf die Beine kommen könnte

Um den stockenden Wirtschaftsmotor wieder anzukurbeln, müssten vor allem drei Bereiche reformiert werden.

Italiens Regierung will sich nicht nur als Bittsteller für EU-Hilfsgelder präsentieren. Just am Tag, an dem die EU-Kommission ihren Recovery Plan vorstellte, kündigte Premier Giuseppe Conte einen eigenen „Wiederaufbauplan“ für Italien an: „Jetzt ist der Moment, unseren Blick in die Zukunft zu richten. Wir müssen einen Plan entwickeln, wie wir diese EU-Gelder nützen wollen“, schrieb er am Mittwoch im „Corriere della Sera“.