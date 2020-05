Ein Drittel des Geldes für Italien und Spanien

Spanische Flagge auf Halbmast: Gedenken an die Covid-19-Toten.

Kommissionsinterne Berechnungen zeigen: Ungefähr 32 Prozent der Transfers aus dem neuen Fonds würden an die beiden Mittelmeerstaaten gehen. Die Schlichtung des Verteilungskampfs zwischen Ost- und Südeuropa wird heikle Zugeständnisse erfordern.

Laut einer der „Presse“ vorliegenden internen Tabelle der Europäischen Kommission wird ersichtlich, wer in welchem Ausmaß von den Direktzahlungen aus dem neuen Wiederaufbaufonds der EU profitieren soll, den die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vorstellte. Italien und Spanien sollen den Löwenanteil erhalten: nach Rom gingen 81,8 Milliarden Euro, nach Madrid 77,3 Milliarden Euro. Gemeinsam macht das rund 32 Prozent der 500 Milliarden Euro aus, um die der nächste Finanzrahmen der Union für die Jahre 2021 bis 2027 aufgestockt werden soll – und die vorrangig in den ersten drei Jahren ausgegeben werden sollen.