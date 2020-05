(c) REUTERS (Leonhard Foeger)

Am Freitag dürfen die Freibäder aufsperren, für Badegäste gibt es strenge Auflagen: So muss man eine Maske mitbringen und sollte sich genau erkundigen, wie man an Tickets für das jeweilige Bad kommt. Ein Überblick zum verspäteten Saisonstart der Schwimmbäder.

Es hat definitiv schon unbeschwertere Starts in die Freibadsaison gegeben, und auch die Wetterprognose war schon günstiger als jene für das kommende Pfingstwochenende.