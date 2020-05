Ein Lied gegen die Krise

Auf Lieblingslied.at können sich Menschen, die in Coronazeiten belastet sind, ein Lied wünschen. Musiktherapeuten rufen zurück und tragen es vor.

Und dann dringt der Songtext von Miley Cyrus‘ „Malibu“ plötzlich aus dem Computer. „Is it supposed to be this hot all summer long?”. Doch es ist nicht Miley, sondern Martin Jakel-Kopecny, der mit der Gitarre in der Hand den Song in die Kamera singt. „We are just like the waves that flow back and forth”. Wirklich gut, obwohl er das Lied davor nicht kannte und gerade einmal zwei Tage Zeit hatte, den Song einzustudieren.

Martin Jakel-Kopecny ist Musiktherapeut.