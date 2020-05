Leonardo Di Caprio und Martin Scorsese bei der Premiere von "Shutter Island". Bisher drehten sie fünf Filme zusammen, neben "Shutter Island" "Gangs of New York", "Aviator", "The Departed" und "Wolf of Wall Street"

Scorseses Mafia-Epos „The Irishman“ wurde von Netflix produziert. Mit seinem neuen Thriller „Killers of the Flower Moon“ klopft der Regisseur bei der Konkurrenz an. Dieser handelt einer Mordserie bei einem Indianerstamm.

Regisseur Martin Scorsese und Schauspieler Leonardo DiCaprio sind eines der Dream-Teams Hollywoods. Fünf Filme haben die beiden bereits miteinander gedreht, zwei weitere sind in Planung. Bereits im Frühling hätten die Dreharbeiten für „Killers of the Flower Moon“ starten sollen. Wann diese nun beginnen, steht noch nicht fest. Wer den teuren Thriller produzieren solll, soll hingegen so gut wie fix sein: Der Technikkonzern Apple soll mit seinem neuen Streamingdienst Apple TV+ den Zuschlag für den prestigeträchtigen Film bekommen haben, berichten die US-Branchenportale „Hollywood Reporter", „Variety" und „Deadline.com".

Damit wechselt Scorsese offenbar zur Konkurrenz, denn sein Mafiaepos „The Irishman" hatte er im vorigen Jahr mit Netflix produziert. Zuvor hatten ihm traditionelle Studios wegen der hohen Kosten von über 160 Millionen Dollar eine Abfuhr erteilt.

Auch „Killers of the Flower Moon“ wird teuer: Das Budget soll weit über 150 Millionen Dollar liegen. Neben Leonardo DiCaprio wird auch Robert De Niro mitspielen. Der Thriller nach einer gleichnamigen Sachbuch-Vorlage dreht sich um eine Mordserie an Mitgliedern des Osage-Indianerstamms in den 1920er Jahren in Oklahoma, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Scorsese will auch im Bezirk Osage unter Einbeziehung der dortigen Ureinwohner drehen.

Apple produziert Kriegsdrama mit Tom Hanks

Apple hatte sich kürzlich die Rechte an einem weiteren großen Spielfilm gesichert, dem Marine-Kriegsdrama „Greyhound" mit Oscar-Preisträger Tom Hanks. Der Hauptdarsteller schrieb auch das Drehbuch. Der Film ist bereits fertig und hätte eigentlich am 7. Mai in die Kinos kommen sollen. Wegen der Coronakrise fiel der Filmstart aus und Apple schnappte sich das Drama. Einen Termin für die Veröffentlichung hat der Konzern aber noch nicht bekannt gegeben.

