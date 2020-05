Garnelen-Stir-Fry

Riesengarnelen, Zuckerschoten und Limette: Ein einfaches Gericht für Zwischendurch.

Zutaten für 2 - 4 Portionen

• 350 g geschälte Riesengarnelen

• 200 g Zuckerschoten

• 1 EL Erdnussöl

• 2 rote und 1 grüne Chilischote

• 4 Knoblauchzehen

• 1 EL Fischsauce

• 2 EL Zucker

• Saftvon 1 Limette

•20 g Basilikumblätter

Zubereitung

Sesamsamen oder gehackte, ungesalzene Erdnüsse Die Garnelen mit Küchenpapier trocken tupfen – feucht lassen sie sich nicht gut braten. Die Darmfäden entfernen. Die Zuckerschoten der Länge nach halbieren, sodass die Erbsen zu sehen sind. Das Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen und die Zuckerschoten darin 30Sekunden sautieren.

Die Chilis halbieren, entkernen und in feine Streifen, die Knoblauchzehen in feine Scheiben schneiden. Garnelen, Chilis und Knoblauch in die Pfanne geben, die Temperatur leicht reduzieren und unter Rühren braten, bis die Garnelen rosa sind. Fischsauce, Zucker und Limettensaft untermischen und rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Das Basilikum darüberstreuen und nach Belieben mit Sesamsamen oder Erdnüssen garnieren.

Diana Henry

Rezepte und Geschichten aus aller Welt und für jede Jahreszeit: „Von der Kunst, einen Pfirsich zu essen“, ars vivendi, 30,90 Euro.