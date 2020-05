Schneller als gedacht dürfen die Kinos am Freitag wieder öffnen. Aber nur die wenigsten machen Gebrauch davon. Für Verwirrung sorgte die neue Verordnung bei Autokinos.

Statt wie geplant Anfang Juli dürfen die Kinos nach der zuletzt veröffentlichten Lockerungs-Verordnung doch schon am 29. Mai, also am Freitag, öffnen. Selbstverständlich unter Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsbeschränkungen. Dennoch werden die meisten Leinwände zunächst dunkel bleiben.