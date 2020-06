Salzkammergut: Das kostet Luxus an der Wasserlinie

Rar und teuer: Die Uferlinien der heimischen Seen sind begehrter denn je. Ein Blick ins Salzkammergut.

Sie gehören schon in normalen Zeiten zu den teuersten Quadratmetern des Landes, nun konkurrieren sie zudem mit den Küstenstreifen des Mittelmeeres: Die Uferlinien der heimischen Seen sind begehrter denn je. Nachdem der Urlaub am Meer in der aktuellen Situation zumindest gefühlt in weite Ferne gerückt ist, hat sich die Nachfrage nach inländischen Badeplätzen natürlich nicht gerade verringert.

Ganz besonders nicht im Salzkammergut und dem Salzburger Seengebiet, in dem sich traditionell auch Millionäre mit sehr robusten Budgets auf langen Wartelisten finden und viel Geduld aufbringen müssen.